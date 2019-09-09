Кикнадзе: вижу много грязи, тёмных сделок, странных ситуаций

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему принял решение отказаться от нескольких кандидатур на должность спортивного директора клуба.

«Спортивный директор в команде когда-то обязательно будет. Я хочу чётко понимать процессы. Вижу много грязи, тёмных сделок, странных ситуаций. Я хочу быть абсолютно уверен в том, что принимаются понятные и обоснованные решения. В таком духе мы отработали зимнее и летнее окно. Дальше будем так же работать. Когда буду понимать, что есть кандидатура спортивного директора, которому я могу довериться, то обязательно его приглашу. Пока нет нужного кандидата. Но он может уже в октябре появиться», — сказал Кикнадзе, побывавший в гостях у «Чемпионата».

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