Коноплянка: наверное, я бы отказал дортмундской «Боруссии» и «Баварии»

Полузащитник «Шахтёра» Евгений Коноплянка признался, что отказался бы от перехода в дортмундскую «Боруссию» или мюнхенскую «Баварию».
«Будет смешно звучать, но если бы я получил предложение от «Боруссии» Дортмунд или «Баварии», наверное, отказал бы им. Потому что Бундеслига – не мой чемпионат. Это я понял ещё после года нахождения там.
Не хочу говорить, что допустил ошибку, что жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. Там больше силовой футбол, что скрывать, я не подхожу к этому, у меня другие плюсы. Нужно выбирать свой чемпионат и команду», – приводит слова Коноплянки сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».
Напомним, 29-летний футболист перешёл в «Шахтёр» из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. Коноплянка подписал контракт с «Шахтёром», рассчитанный на три года.
- 8 сентября 2019
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