«Манчестер Сити» нацелился на 20-летнего хавбека «Бенфики»
«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Бенфики» Флорентину Луишу, утверждает Record.
По данным источника, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола лично заинтересовался игрой молодого португальца и поручил скаутам следить за ним. Трансфер может состояться в январе 2020 года или в следующее летнее трансферное окно.
20-летний Флорентину является воспитанником «Бенфики» и играет на позиции опорного полузащитника. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в четырёх матчах португальского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт Флорентину с лиссабонским клубом действителен до лета 2024 года. Хавбек сыграл 18 матчей за молодёжную сборную Португалии U20.
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