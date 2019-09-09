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«Манчестер Сити» нацелился на 20-летнего хавбека «Бенфики»

«Манчестер Сити» нацелился на 20-летнего хавбека «Бенфики»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Бенфики» Флорентину Луишу, утверждает Record.

По данным источника, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола лично заинтересовался игрой молодого португальца и поручил скаутам следить за ним. Трансфер может состояться в январе 2020 года или в следующее летнее трансферное окно.

20-летний Флорентину является воспитанником «Бенфики» и играет на позиции опорного полузащитника. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в четырёх матчах португальского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт Флорентину с лиссабонским клубом действителен до лета 2024 года. Хавбек сыграл 18 матчей за молодёжную сборную Португалии U20.

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