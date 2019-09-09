Кириченко: важное значение в матче со сборной Казахстана будет иметь первый гол

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча 6-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Казахстана.

«Казахстан — достаточно крепкая команда. Её лидеры стабильно играют в еврокубках. Но понятно, что мы фавориты, тем более играя дома. Важное значение будет иметь первый гол. В предыдущей встрече с казахами нам удалось достаточно быстро открыть счёт и играть стало гораздо легче. Если в этот раз не удастся забить в начале, то будет посложнее. Но в любом случае мы обязаны выигрывать», — приводят слова Кириченко «Известия».

Матч Россия – Казахстан состоится сегодня, 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.