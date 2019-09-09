Сборная Италии – 13 лет без проигрышей в отборочных матчах чемпионата Европы

Сборная Италии не проигрывает в квалификационных матчах чемпионата Европы уже 13 лет, или 36 матчей. Это новый рекорд. Он был установлен после очередной победы «скуадра адзурра» в отборочных матчах чемпионата Европы, на этот раз над сборной Финляндии (2:1), сообщает Opta Sport.



Сборная Италия сумела продлить беспроигрышную серию отборочных матчей Евро до 36 (27 побед, 9 ничьих). В последний раз команда проигрывала в квалификации 6 сентября 2006 года в матче с Францией (1:3).



Сборная Италия под руководством Роберто Манчини выиграла все 6 матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с общим счётом 18:3 и лидирует в группе J, набрав 18 очков. Сборная Финляндии занимает 2-е место с 12 очками.

Следующий квалификационный матч сборная Италии проведёт 12 октября с командой Греции.