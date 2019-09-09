Манчини: Италия играла хорошо, но при счёте 1:1 стало немного страшновато

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Финляндии (2:1).
«У нас возникли небольшие трудности, но мы создали их себе сами. Мы доминировали в игре, но допускали лёгкие потери мяча. В целом, мы играли хорошо, хотя в какой-то момент стало немного страшновато при счёте 1:1.
Мы должны улучшать игру, а подобные жёсткие матчи делают нас сильнее. Здорово, что мы доминировали в выездном матче, причем у нас было пять изменений в составе по сравнению с предыдущим матчем. У нас много талантливых игроков.
Мы намерены атаковать постоянно. Естественно, это означает, что у соперника появятся моменты. Мы подарили им пенальти в моменте, в котором вообще не должны были терять мяч. После этого Финляндия оказала на нас некоторое давление, но нам удалось перехватить инициативу.
В следующем матче мы можем обеспечить себе попадание на Евро-2020. Мы надеемся, что стадион «Олимпийский» будет полон, как это было при сборной Италии в 1990 году, когда мы играли здорово", — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
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