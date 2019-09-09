Ионов: не следим за результатами соперников по отборочной группе

Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Казахстана в отборе на Евро-2020.
«Мы не следим за тем, с какими результатами играют наши соперники по группе. Смотрим только за собой. Следующий матч у нас как раз с Казахстаном, где нам нужно выигрывать и решать свои задачи», – цитируют хавбека «Известия».
Матч Россия – Казахстан состоится 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Казахстан.
Напомним, в предыдущем матче россияне на выезде обыграли сборную Шотландии со счётом 2:1. Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I.
В матче 2-го тура отбора чемпионата Европы 2020 года сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.
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