Защитник сборной Казахстана: будем играть словно последний матч в карьере!
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча Евро-2020 с командой России. Встреча состоится сегодня, 9 сентября, в Калининграде.
«Мы просматривали первый матч со сборной России. Учли все ошибки и готовы преподнести сюрприз. Постараемся отобрать очки. Есть ли у команды уверенность, что обыграем сборную России? В футболе всё может быть. Мы физически и психологически подготовлены показать хорошую игру.
Это будет решающий матч. Наша сборная выйдет на поле, чтобы биться до конца. Мы будем играть словно последний матч в карьере! Будем биться за Казахстан, друг за друга и наших болельщиков», — цитирует Вороговского пресс-служба Федерации футбола Казахстана.
Наставник сборной Казахстана: с Россией мы не будем только защищаться
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