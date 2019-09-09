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Защитник сборной Казахстана: будем играть словно последний матч в карьере!

Защитник сборной Казахстана: будем играть словно последний матч в карьере!
Футбол / Евро-2020 0

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча Евро-2020 с командой России. Встреча состоится сегодня, 9 сентября, в Калининграде.

«Мы просматривали первый матч со сборной России. Учли все ошибки и готовы преподнести сюрприз. Постараемся отобрать очки. Есть ли у команды уверенность, что обыграем сборную России? В футболе всё может быть. Мы физически и психологически подготовлены показать хорошую игру.

Это будет решающий матч. Наша сборная выйдет на поле, чтобы биться до конца. Мы будем играть словно последний матч в карьере! Будем биться за Казахстан, друг за друга и наших болельщиков», — цитирует Вороговского пресс-служба Федерации футбола Казахстана.

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