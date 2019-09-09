Бонуччи отказался извиняться перед форвардом «Сочи»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи отказался принести извинения форварду сборной Армении и «Сочи» Александру Карапетяну. Напомним, что в прошедшем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года между Арменией и Италией Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.
Позже Карапетян в социальной сети обратился к Бонуччи: «Я очень уважаю то, чего ты достиг в футбольной жизни, но это позор».
«Такие вещи бывают, я не чувствую необходимости приносить извинения. Я даже не думал о том, что его уже наказывали в той игре. У меня уже было два шва от локтя, я пытался защитить бровь. Меня расстраивает, что это противостояние было создано, но я принимаю это. Если я сыграл 91 матч для своей страны, это значит, что я сделал всё для того, чтобы помочь команде», — цитирует итальянца Football Italia.
- 9 сентября 2019
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