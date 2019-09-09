Депай намерен перейти в «Милан» в январе

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай не горит желанием продолжать выступление за свой нынешний клуб.



Как сообщает Calciomercato.com, несмотря на недавнее заявление, в котором 25-летний футболист выразил удовлетворение тем, что остался во французской команде, он хочет перебраться в более сильный клуб. Основным претендентом на Депая называется «Милан», и форвард намерен перейти в стан россонери уже в зимнее трансферное окно. Если «Лион» откажется от сделки, игрок будет настаивать на своей продаже.



Депай является воспитанником ПСВ, а в «Лион» перешёл из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2015 по 2017 год. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 4 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

Главный итог трансферного окна: на шантаж своих клубов идут даже игроки-ноунеймы Ситуация становится только хуже.