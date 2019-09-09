Видич: уверен, Агуэро был рождён защитником

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич поделился мыслями об игре нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
«Агуэро выглядит так, словно не заинтересован в происходящем на поле. Он не похож на парня, который пробежит 10 метров и затем сделает рывок. Я уверен, что Серхио был рождён защитником. Он знает, где окажется мяч и в каком направлении ему лучше атаковать. У Агуэро низкий центр тяжести, что помогает ему резко менять направление в штрафной – особенно успешно это срабатывает против больших английских защитников. Он быстро бьёт и способен забивать из-за штрафной после дриблинга.
Я играл против него, когда «Сити» победил нас со счётом 4:1 в сезон при Мойесе. Это был мой худший матч в составе «Юнайтед», — цитирует Видича The Athletic.
- 9 сентября 2019
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