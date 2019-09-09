«Интер» уведомил «Манчестер Сити», что не продаст Шкриньяра в январе

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр, вероятно, останется в команде до конца сезона, несмотря на интерес со стороны других клубов.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, нерадзурри уже уведомили потенциальных покупателей, среди которых «Манчестер Сити», что не станут расставаться с 24-летним футболистом в зимнее трансферное окно. Переубедить «Интер» не сможет даже предложение в размере € 60 млн.



Отмечается, что на сохранении Шкриньяра настоял лично новый главный тренер итальянской команды Антонио Конте, считающий его одним из ключевых элементов команды.



Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2017 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 28 млн. В мае клуб и игрок продлили соглашение. Новый контракт словацкого защитника рассчитан до 2023 года.

«Манчестер Сити» — первый клуб в истории, потративший на состав более € 1 млрд