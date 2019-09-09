Рязанцев: «Торпедо» в РПЛ? Сейчас не будем ничего загадывать
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, чья главная заслуга в том, что столичная команда сейчас укрепляется на первой строчке таблицы в ФНЛ.
«Футбольная команда — это всегда симбиоз. Поэтому не кто-то один добивается результата, а мы все вместе. Это как машина: если какая-то деталь выйдет из строя, то она поедет плохо. У нас коллектив, который работает слаженно. Дай бог, чтобы и дальше всё так продолжалось.
Есть ли ощущение, что «автозаводцы» уже дотягивают по своему уровню до элиты? Знаете, давайте сейчас не будем ничего загадывать. Пока мы находимся в ФНЛ, сезон у нас длинный. Пока настраиваемся на то, чтобы побеждать в каждом матче. Дальше будет видно», — цитирует Рязанцева News.ru.
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- 9 сентября 2019
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