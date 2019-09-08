Рязанцев: Лебеденко доказывает, что «Торпедо» для него не просто звук

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Химками» (1:0), а также поделился мнением об игре одноклубника Игоря Лебеденко, которого критикуют фанаты «автозаводцев».



«Сил сегодня было потрачено много. Сегодня была функциональная игра. «Химки» объёмисто бегают, силовую игру навязывают. Мы выдержали темп, поэтому сил потратили много.



Не думаю, что, после того как мы забили мяч, мы начали играть по счёту. Гости продолжали доставлять вертикальными передачами мяч на нападающего, играть на подборе. Мы знали это, поэтому у семи игроков из нас была задача — действовать на подборе.



Фанаты в конце матча подарили шарф. Спасибо им большое, для меня это честь.



Игра в ФНЛ — шаг назад? Судя по лиге — да, судя по тому, какая сейчас работа идёт в команде, — нет. Мы развиваемся в нашем коллективе, и мне лично это помогает расти над собой благодаря тренерскому штабу, ребятам, клубу. В том числе и Игнашевича. Ответственность повышенная.



Что касается отношения фанатов к Лебеденко, то Игорь доказывает всё своей игрой, своими рывками на 40 метров. Он отдаёт всего себя на поле. Лично я это вижу, и у меня это вызывает уважение. Думаю, люди это понимают. Ведь своим старанием, своей работой он доказывает, что «Торпедо» для него не просто звук.



После удаления игрока гостей стала психологически легче, несмотря на то что они контролировали мяч, доставляли его на Конате. Но наши защитники большие молодцы», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

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