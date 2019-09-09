23 сентября суд рассмотрит иск Алдонина к МВД о выплате в размере 47 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы 23 сентября приступит к рассмотрению иска бывшего игрока ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина к МВД, в котором он просит взыскать с министерства 47 млн рублей за некачественное, по его мнению, расследование по делу о мошенничестве в банке «Замоскворецкий».

«Суд назначил рассмотрение иска на 23 сентября», — цитирует РИА «Новости» собеседника из суда.

Напомним, что Алдонин, как и ещё несколько бывших игроков сборной России — Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко, в 2014 году оказались в числе обманутых клиентов банка «Замоскворецкий». Экс-капитан ЦСКА в иске требует взыскать с МВД России 47,3 млн рублей, остальные футболисты также обратились в суд к тому же ответчику с коллективным заявлением на 124 млн рублей.