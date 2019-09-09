«Интер» заинтересован в переходе Гётце
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, контракт немецкого игрока рассчитан до конца сезона-2019/20, и в настоящее время переговоры о продлении соглашения не продвигаются. Сам Гётце рассматривает вариант с переездом за границу после истечения срока действия контракта с клубом. В услугах 27-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер».
Гётце является чемпионом мира в составе сборной Германии. В 2016 году немецкий полузащитник вернулся в дортмундскую «Боруссию» из «Баварии». В сезоне-2018/19 Гётце принял участие в 26 матчах Бундеслиги, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
Гётце: если не выкладывался на тренировках на 100%, Клопп начинал грозно кричать
- 9 сентября 2019
-
20:56
-
20:52
-
20:35
-
20:20
-
20:00
-
19:47
-
19:31
-
19:18
-
19:06
-
19:05
-
18:50
-
18:40
-
18:36
-
18:32
-
18:30
-
18:07
-
18:05
-
17:50
-
17:46
-
17:41
-
17:35
-
17:15
-
17:00
-
16:47
-
16:25
-
16:12
-
16:01
-
15:48
-
15:43
-
15:34
-
15:20
-
15:17
-
15:03
-
14:50
-
14:44
Партнерский контент