«Интер» заинтересован в переходе Гётце

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, контракт немецкого игрока рассчитан до конца сезона-2019/20, и в настоящее время переговоры о продлении соглашения не продвигаются. Сам Гётце рассматривает вариант с переездом за границу после истечения срока действия контракта с клубом. В услугах 27-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер».



Гётце является чемпионом мира в составе сборной Германии. В 2016 году немецкий полузащитник вернулся в дортмундскую «Боруссию» из «Баварии». В сезоне-2018/19 Гётце принял участие в 26 матчах Бундеслиги, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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