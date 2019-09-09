Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» заинтересован в переходе Гётце

«Интер» заинтересован в переходе Гётце
Футбол / Италия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, контракт немецкого игрока рассчитан до конца сезона-2019/20, и в настоящее время переговоры о продлении соглашения не продвигаются. Сам Гётце рассматривает вариант с переездом за границу после истечения срока действия контракта с клубом. В услугах 27-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер».

Гётце является чемпионом мира в составе сборной Германии. В 2016 году немецкий полузащитник вернулся в дортмундскую «Боруссию» из «Баварии». В сезоне-2018/19 Гётце принял участие в 26 матчах Бундеслиги, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Гётце: если не выкладывался на тренировках на 100%, Клопп начинал грозно кричать
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент