В Англии защитник дважды забил ударом с углового. Видео

Защитник «Уиком Уондерерс» Джо Джейкобсон стал автором хет-трика в матче 7-го тура чемпионата Англии в Первой лиге с «Линкольн Сити» (3:1).
Джейкобсон открыл счёт на 5-й минуте, перебросив мяч через стенку при исполнении штрафного удара. На 36-й минуте он увеличил разрыв в счёте, отличившись прямым ударом с углового. Во втором тайме защитник оформил хет-трик, вновь точно пробив непосредственно с углового.
Видео можно посмотреть на официальной странице «Уикома» в «Твиттере».
32-летний Джейкобсон является воспитанником «Кардифф Сити», а за «Уиком Уондерерс» выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах Первой лиги (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти).
«Уиком», набрав 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.
- 9 сентября 2019
-
22:40
-
22:28
-
22:21
-
21:58
-
21:42
-
21:25
-
21:15
-
20:56
-
20:52
-
20:35
-
20:20
-
20:00
-
19:47
-
19:31
-
19:18
-
19:06
-
19:05
-
18:50
-
18:40
-
18:36
-
18:32
-
18:30
-
18:07
-
18:05
-
17:50
-
17:46
-
17:41
-
17:35
-
17:15
-
17:00
-
16:47
-
16:25
-
16:12
-
16:01
-
15:48