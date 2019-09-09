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Сборная Германии обыграла Северную Ирландию и возглавила группу С отбора Евро

Сборная Германии обыграла Северную Ирландию и возглавила группу С отбора Евро
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Северной Ирландии принимала национальную команду Германии. Встреча состоялась на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.

Автором первого гола встречи стал защитник сборной Германии Марцель Хальстенберг, забивший гол в начале второго тайма, на 48-минуте. В компенсированное время встречи преимущество немецкой команды упрочил хавбек Серж Гнабри. Таким образом, сборная Германии набрала 12 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы С, сместив Северную Ирландию (12).

В другом матче группы С сборная Эстонии принимала национальную команду Нидерландов. Встреча прошла на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине и завершилась со счётом 4:0 в пользу голландской команды.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 6-й тур
09 сентября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Хальстенберг – 48'   0:2 Гнабри – 90+2'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 6-й тур
09 сентября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
0 : 4
Нидерланды
0:1 Бабель – 17'   0:2 Бабель – 47'   0:3 Депай – 76'   0:4 Вейналдум – 87'
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