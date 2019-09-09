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Бельгия разгромила Шотландию благодаря голу и трём ассистам Де Брёйне

Бельгия разгромила Шотландию благодаря голу и трём ассистам Де Брёйне
Футбол / Евро-2020 0

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе I сборная Шотландии потерпела разгром от национальной команды Бельгии со счётом 0:4. Матч обслуживала польская бригада арбитров во главе с Павлом Гилем.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Ромелу Лукаку, ему ассистировал Кевин Де Брёйне. В середине тайма преимущество бельгийской сборной увеличил Томас Вермален с передачи Де Брёйне. Ещё через несколько минут счёт до крупного довёл Тоби Алдервейрелд. Голевой пас вновь отдал Де Брёйне. В концовке встречи отличился уже и Де Брёйне с паса Лукаку.

Бельгия, набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице группы I. Шотландия (6) занимает предпоследнее, пятое место.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 6-й тур
09 сентября 2019, понедельник. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 4
Бельгия
0:1 Лукаку – 9'   0:2 Вермален – 24'   0:3 Алдервейрелд – 32'   0:4 Де Брёйне – 82'
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