Бельгия разгромила Шотландию благодаря голу и трём ассистам Де Брёйне

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе I сборная Шотландии потерпела разгром от национальной команды Бельгии со счётом 0:4. Матч обслуживала польская бригада арбитров во главе с Павлом Гилем.



Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Ромелу Лукаку, ему ассистировал Кевин Де Брёйне. В середине тайма преимущество бельгийской сборной увеличил Томас Вермален с передачи Де Брёйне. Ещё через несколько минут счёт до крупного довёл Тоби Алдервейрелд. Голевой пас вновь отдал Де Брёйне. В концовке встречи отличился уже и Де Брёйне с паса Лукаку.

Бельгия, набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице группы I. Шотландия (6) занимает предпоследнее, пятое место.