Жирков: сборная России провела очень тяжёлый матч с Казахстаном
Полузащитник национальной команды России Юрий Жирков поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Казахстана (1:0).
«Очень тяжелый матч, хорошо, что в конце удалось забить. Вся команда молодцы. Соперник очень хорошо играл в обороне — не давал нам никаких зон. Также Казахстан был неплох в отборе и здорово перемещался.
По поводу того, что после игры с Шотландией прошло не так много времени, проблем нет. Мы привыкли», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.
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