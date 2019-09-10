Сборная России показала фото из раздевалки после матча с Казахстаном
После окончания матча российская команда опубликовала победное фото из раздевалки.
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе I сборная России обыграла национальную команду Казахстана со счётом 1:0. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе. Обслуживала матч черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. В роли его ассистентов выступили Милован Джукич и Йовица Татар.
После 6 игр сборная России занимает вторую строчку в группе I с 15 очками, уступая лидеру группы сборной Бельгии всего три очка. России уже практически ничего не мешает выйти на Евро. Осталось набрать 4 очка в 4 матчах.
Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.
Фото: официальный твиттер сборной России
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