Джикия пнул Марио, Головин — легенда, за Россию болела «Деревня дураков». Фото

9 сентября в Калининграде на поле одноимённого стадиона национальная команда России одержала победу над сборной Казахстана в отборочном матче на Евро-2020. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Сборная России нанесла более 20 ударов по воротам соперника, но забить гол команде удалось лишь в самой концовке встречи. Автором гола на 89-й минуте стал защитник Марио Фернандес, которому ассистировал хавбек Александр Головин.



Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.

Лучшие кадры с матча Россия — Казахстан — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.