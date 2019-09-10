Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер Северной Ирландии О’Нил: в первом тайме мы были великолепны

Тренер Северной Ирландии О’Нил: в первом тайме мы были великолепны
Футбол / Евро-2020 0

Наставник сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал поражение в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Германии (0:2).

«В первом тайме мы были великолепны. Мы рассмотрим игру как упущенную возможность, потому что Германия не даёт слишком много шансов. У нас было всего четыре момента. Матч на этом уровне — большой скачок в карьерах многих наших игроков. Я горжусь тем, как они действовали. Сейчас мы должны показать высокий уровень игры против Голландии и Германии. Если у нас будет шанс, мы должны им воспользоваться», — приводит слова О'Нила Sky Sports.

Сборная Германии набрала 12 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы С, сместив Северную Ирландию, у которой также 12 баллов.

Лёв: первый тайм прошёл под давлением
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент