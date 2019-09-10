Тренер Северной Ирландии О’Нил: в первом тайме мы были великолепны

Наставник сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал поражение в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Германии (0:2).



«В первом тайме мы были великолепны. Мы рассмотрим игру как упущенную возможность, потому что Германия не даёт слишком много шансов. У нас было всего четыре момента. Матч на этом уровне — большой скачок в карьерах многих наших игроков. Я горжусь тем, как они действовали. Сейчас мы должны показать высокий уровень игры против Голландии и Германии. Если у нас будет шанс, мы должны им воспользоваться», — приводит слова О'Нила Sky Sports.

Сборная Германии набрала 12 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы С, сместив Северную Ирландию, у которой также 12 баллов.