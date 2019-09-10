Комличенко — о продолжении карьеры: до зимы буду работать над собой

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко заявил, что останется в чешском клубе до зимнего трансферного окна.
«До зимы буду работать над собой, надо улучшить некоторые компоненты в игре. А дальше будет видно», — приводит слова Комличенко «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал трансфер Комличенко за € 2,5 млн, но затем руководство «армейцев» решило изменить условия сделки и взять форварда в аренду с правом выкупа, но это не устроило «Младу». Переговоры шли и сегодня весь день, но не увенчались успехом.
Форвардом также интересовались «Локомотив», «Гент» и ПАОК.
Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. Контракт нападающего с чешским клубом действителен до лета 2022 года.
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