Дюков против совмещения Черчесовым постов в сборной и клубе

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением по поводу возможного совмещения постов в клубе и сборной России наставником российской команды Станиславом Черчесовым.
«Я считаю, что это не даст преимущества нашей сборной, и честно скажу, что я скорее противник этой идеи, нежели сторонник», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Под его руководством российская национальная команда дошла на домашнем чемпионате мира — 2018 до стадии четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии (2:2, пен — 3:4). После этого команда выступала в отборочном турнире Лиги наций, но не сумела пробиться в финальную стадию.
В настоящее время сборная России занимает второе место в группе I в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
- 10 сентября 2019
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