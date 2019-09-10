Дюков против совмещения Черчесовым постов в сборной и клубе

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением по поводу возможного совмещения постов в клубе и сборной России наставником российской команды Станиславом Черчесовым.



«Я считаю, что это не даст преимущества нашей сборной, и честно скажу, что я скорее противник этой идеи, нежели сторонник», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Под его руководством российская национальная команда дошла на домашнем чемпионате мира — 2018 до стадии четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии (2:2, пен — 3:4). После этого команда выступала в отборочном турнире Лиги наций, но не сумела пробиться в финальную стадию.



В настоящее время сборная России занимает второе место в группе I в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.