«Ливерпуль» начал переговоры с Милнером о новом контракте

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер может в скором времени продлить соглашение с клубом.



Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic, руководство мерсисайдцев начало переговоры с представителями 33-летнего футболиста относительно нового контракта. Действующее соглашение англичанина с красными рассчитано до конца нынешнего сезона.



Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Ранее он защищал цвета таких клубов, как «Лидс Юнайтед», «Суиндон Таун», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». С красными хавбек к настоящему моменту завоевал два трофея – Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.



В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился одной результативной передачей.

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