Черчесов: совмещение постов? Не поднимайте этот вопрос

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче 6-го тура квалификации Евро-2020 с Казахстаном (1:0), а также прокомментировал слухи о возможном совмещении постов в национальной команде и клубе.



«На самом деле мы сделали то, что планировали. Казахстан выставил 5-4-1, чего мы и ждали. Они были настроены и хорошо готовы. Когда нет завершающего паса, тогда и результат чуть-чуть заставил себя ждать и поволноваться. Самое главное – три очка, а те нюансы, которые не получились, мы обязательно разберём. Единственный минус – увижу их через месяц, и они успеют забыть эту игру.



Что касается совмещения постов, оставьте этот вопрос и вообще его не поднимайте. Зачем мне новый контракт, если у меня действующий контракт и нужно давать результаты?» — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

Дюков против совмещения Черчесовым постов в сборной и клубе