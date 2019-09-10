Черчесов: совмещение постов? Не поднимайте этот вопрос

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче 6-го тура квалификации Евро-2020 с Казахстаном (1:0), а также прокомментировал слухи о возможном совмещении постов в национальной команде и клубе.
«На самом деле мы сделали то, что планировали. Казахстан выставил 5-4-1, чего мы и ждали. Они были настроены и хорошо готовы. Когда нет завершающего паса, тогда и результат чуть-чуть заставил себя ждать и поволноваться. Самое главное – три очка, а те нюансы, которые не получились, мы обязательно разберём. Единственный минус – увижу их через месяц, и они успеют забыть эту игру.
Что касается совмещения постов, оставьте этот вопрос и вообще его не поднимайте. Зачем мне новый контракт, если у меня действующий контракт и нужно давать результаты?» — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».
- 10 сентября 2019
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