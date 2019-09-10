«Рейнджерс» включился в борьбу за Маркизио

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио, ныне пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в Шотландии.
Как сообщает журналист Маттео Педроси в своём «твиттере», очередным претендентом на 33-летнего итальянского футболиста стал «Рейнджерс». Помимо клуба из Глазго борьбу за хавбека ведут «Монако» и «Фламенго», об интересе которых к Клаудио сообщалось ранее.
Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее на протяжении 12 лет он защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
В минувшем сезоне Клаудио испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего принял участие лишь в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 1 жёлтую карточку. В составе «Зенита» итальянский хавбек стал чемпионом России.
- 10 сентября 2019
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