Черчесов: конфликт с «Рубином»? А по-моему, мы дружим

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о конфликте с руководством казанского «Рубина», а также объяснил, почему не стал вызывать на сентябрьские матчи защитника Егора Сорокина.



«Конфликт с «Рубином»? А по-моему, мы дружим. Позвоните Сайманову, он скажет. Другое дело, что, повторюсь, мы вызываем игроков, которые проявляют себя. Тот же Сорокин в последние недели находился в чемоданном настроении: перейдёт в «Краснодар», не перейдёт… Последние матчи Сорокин сыграл не на должном уровне, не убедил», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».



Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место группе I квалификации Евро-2020. Следующий матч команда проведёт 10 октября на своём поле с Шотландией.

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