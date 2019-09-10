Черчесов: Кокорин и Мамаев должны убедить не только меня, но и общественность

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о перспективах нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые в скором времени выйдут на свободу из колонии по условно-досрочному освобождению.



«Я уже сказал на пресс-конференции и очень мало на эту тему говорил. Я не юрист по образованию, и, наверное, решение по ним было жёстким. Но раз решили, значит решили.



Сейчас они выйдут и будут играть. Они такие же люди, как и все. Если футболист получает красную карточку, он пропускает две игры, после двух игр он может опять играть. Здесь то же самое. Футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам. Теперь они должны выйти и проявлять свои лучшие качества, а там всё в их руках. Пусть убеждают игрой. Для меня ничего не меняется.



Другое дело, что это такой момент, когда они должны реально доказать, и не только мне, но и общественности. Потому что мы сборная России. Если стадион реагирует неправильно, нужно 100 раз подумать», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

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