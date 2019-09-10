Суд отклонил иск к «Зениту» из-за слов Шнурова о Москве

Суд отказал продюсеру Андрею Разину в удовлетворении иска к «Зениту», сообщает РАПСИ.
Ранее Разин потребовал обязать петербургский клуб удалить выпуск шоу на канале Z+, в котором музыкант Сергей Шнуров высказывался о Москве, используя нецензурную лексику.
«Высказывания Шнурова являются по своей форме и содержанию дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленным правилам поведения в обществе. Применённая Шнуровым словесная форма является оскорбительной, содержит нецензурные, грубо-жаргонные слова и выражения. Речевые обороты и выражения несут оскорбительный характер для человеческого достоинства и общественной нравственности, свидетельствуют о явном неуважении к нашему обществу, государству и Конституции РФ», — говорилось в иске Разина.
Ранее также сообщалось, что Разин подал заявление на Шнурова в Следственный комитет. По мнению продюсера, слова музыканта «затрагивают чувства и оскорбляют миллионы граждан России, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, воевавших и ныне живущих в Москве».
- 10 сентября 2019
-
16:46
-
16:43
-
16:12
-
16:09
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:29
-
15:25
-
15:08
-
15:03
-
14:54
-
14:45
-
14:42
-
14:27
-
14:21
-
14:04
-
14:02
-
13:50
-
13:43
-
13:25
-
13:20
-
13:19
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:45
-
12:30
-
12:25
-
12:24
-
12:11
-
11:58
-
11:51
-
11:51
-
11:41