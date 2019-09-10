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Суд отклонил иск к «Зениту» из-за слов Шнурова о Москве

Суд отклонил иск к «Зениту» из-за слов Шнурова о Москве
Футбол / РПЛ 0

Суд отказал продюсеру Андрею Разину в удовлетворении иска к «Зениту», сообщает РАПСИ.

Ранее Разин потребовал обязать петербургский клуб удалить выпуск шоу на канале Z+, в котором музыкант Сергей Шнуров высказывался о Москве, используя нецензурную лексику.

«Высказывания Шнурова являются по своей форме и содержанию дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленным правилам поведения в обществе. Применённая Шнуровым словесная форма является оскорбительной, содержит нецензурные, грубо-жаргонные слова и выражения. Речевые обороты и выражения несут оскорбительный характер для человеческого достоинства и общественной нравственности, свидетельствуют о явном неуважении к нашему обществу, государству и Конституции РФ», — говорилось в иске Разина.

Ранее также сообщалось, что Разин подал заявление на Шнурова в Следственный комитет. По мнению продюсера, слова музыканта «затрагивают чувства и оскорбляют миллионы граждан России, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, воевавших и ныне живущих в Москве».

На Шнурова подали заявление за оскорбления Москвы в эфире канала Z+

Источник: РАПСИ

Заглавное фото: РИА Новости

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