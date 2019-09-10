Игрок «Лидса» получил дисквалификацию за ставки на игры своей команды

Полузащитник «Лидс Юнайтед» Джордан Стивенс дисквалифицирован за ставки в букмекерской конторе, сообщает BBC.



По информации источника, 19-летний футболист признался в том, что сделал 59 ставок в сезоне-2018/19, в том числе в пяти случаях он ставил на матчи с участием собственной команды. Стивенс получил дисквалификацию на 6 недель, до 10 октября, а также был оштрафован на £ 1200. В «Лидсе» назвали наказание полузащитника несоразмерным его вине.



Стивенс стал игроком «Лидса» в феврале 2018 года и принял участие в одном матче. Отмечается, что полузащитник не участвовал в играх, на которые делал ставки.



«Лидс» набрал 13 очков в 6 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа.