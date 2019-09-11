Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил, что собирается выделить из серой массы остальных машин свою Ferrari LaFerrari стоимостью £ 2 млн.



Футболист уже передал свою машину известному мастеру по переоборудованию авто Янни Хараламбусу для покрытия Ferrari хромом. По мнению француза, именно благодаря этому машина приобретёт оригинальный вид.



Это не первый подобный опыт для Обамеянга, который уже покрывал золотом свои Lamborghini Aventador, Range Rover Sport и Lamborghini Urus.



Сам мастер Хараламбус считает, что такое изменение внешнего вида авто разделит мнение фанатов на два лагеря.



«Это будет огромная любовь или ненависть», — написал Хараламбус в своём «твиттере».



«Ненавидь меня или люби меня… Нам наплевать», — ответил Обамеянг.

Обамеянг собирается хромировать свою красную LaFerrari