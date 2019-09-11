Карпин хочет сына Жорика

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал опубликованное в своём «инстаграме» семейное фото, указав, что на нём не хватает сына.



На снимке Карпин стоит рядом со своей женой Дарьей, они вместе держат на руках годовалую дочку. Подпись под фото красноречиво говорит о следующей жизненной мечте Карпина.



«Не хватает Жорика», — написал Карпин в своём «инстаграме», добавив хештег #нуженжорик.



Дарья является третьей супругой Валерия. От первого брака у него есть две дочки — 23-летняя Мария и 18-летняя Валерия.



Карпин возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года. Ранее он был тренером «Спартака», «Мальорки» и «Армавира». Трёхкратный чемпион России в составе «Спартака».

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Посмотреть фото можно в твиттере Валерия Карпина.