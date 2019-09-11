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Венгер: пытался переманить Санчо из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Венгер: пытался переманить Санчо из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе в стан «канониров» экс-полузащитника «Манчестер Сити» Джейдона Санчо, в настоящее время выступающего за дортмундскую «Боруссию».

«Я хотел заполучить Санчо, когда он не получал игровой практики в «Манчестер Сити». Я пытался переманить его в «Арсенал», потому что он из Лондона», — цитирует Венгера Goal.com со ссылкой на beIN Sports.

Напомним, Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». В 2017 году хавбек, желая получать больше игрового времени, перебрался в «Боруссию». Минувшим летом сообщалось об интересе к нему со стороны ряда топ-клубов Европы, среди которых мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

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