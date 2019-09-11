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Спортивный директор «Боруссии» рассказал, почему Санчо не перешёл в «МЮ» летом

Спортивный директор «Боруссии» рассказал, почему Санчо не перешёл в «МЮ» летом
Футбол / Германия 0

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Микаэль Цорк поделился подробностями несостоявшегося перехода полузащитника Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Санчо и «Манчестер Юнайтед» – это горячая тема сейчас. Его переговоры с клубом и мои – с его представителями. Встреча действительно имела место. «Манчестер Юнайтед» пригласил представителя. Но, насколько я знаю, он сказал клубу, что, вне зависимости от размера потенциального предложения, мы не отпустим Джейдона этим летом. В свою очередь игрок тоже не выразил желания делать следующий шаг уже в это межсезонье», — цитирует Цорка Mirror со ссылкой на сериал All or Nothing.

Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». В 2017 году хавбек перебрался в «Боруссию». Минувшим летом интерес к нему также проявляли мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

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