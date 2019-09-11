Соболев: моя первая зарплата — 13 тыс. рублей

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, какой у него была первая заработная плата в «Томи».



«В дубле «Томи» у меня была зарплата 13 тысяч рублей, а потом и вообще денег в клубе не стало. Так что вопрос денег для меня не принципиален. Бывали случаи, что тренер Виктор Себелев приглашал нас к себе домой, где мы у него ужинали всей командой. Питались и лапшой быстрого приготовления. Первые деньги нам выплатили спустя полгода. Но в этом не было ничего страшного. Мы все хотели играть и доказывать. Томск считаю отличным городом. Там я дебютировал в Премьер-Лиге, забил свой первый гол на высоком уровне. Воспоминания самые хорошие и от города, и от команды», — сказал Соболев во время прямой трансляции «Матч ТВ» в официальной группе во «ВКонтакте».



В нынешнем сезоне Соболев забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах чемпионата России. 22-летний форвард занимает второе место в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Контракт футболиста с самарским клубом действителен до 31 декабря 2021 года.

Соболев: уйду из «Крыльев Советов», если мне поступит предложение из АПЛ