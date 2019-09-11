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Невеста Роналду показала, как дети Криштиану празднуют его голы

Невеста Роналду показала, как дети Криштиану празднуют его голы
Футбол / Евро-2020 0

Испанская модель Джорджина Родригез, помолвленная с форвардом «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, в социальной сети опубликовала видео, на котором дети португальского игрока наблюдают за игрой отца.

34-летний игрок помог сборной Португалии на выезде разгромить команду Литвы в отборочном раунде чемпионата Европы—2020 со счётом 5:1.

Невеста Роналду показала видео, на котором дети Роналду следят за матчем и радуются голам, которые забил их отец.

Видео доступно в «инстаграме».

«Победоносный, уникальный, неудержимый, неповторимый, неподражаемый. Моя любовь. Мы любим тебя и гордимся тобой. Четыре гола для каждого из малышей», — написала Родригез в «Инстаграме».

Количество голов Роналду в отборочных турнирах этого соревнования достигло 25. По этому показателю Криштиану вышел на чистое первое место, обойдя бывшего нападающего сборной Ирландии Робби Кина.

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