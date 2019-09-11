Невеста Роналду показала, как дети Криштиану празднуют его голы

Испанская модель Джорджина Родригез, помолвленная с форвардом «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, в социальной сети опубликовала видео, на котором дети португальского игрока наблюдают за игрой отца.
34-летний игрок помог сборной Португалии на выезде разгромить команду Литвы в отборочном раунде чемпионата Европы—2020 со счётом 5:1.
Невеста Роналду показала видео, на котором дети Роналду следят за матчем и радуются голам, которые забил их отец.
Видео доступно в «инстаграме».
«Победоносный, уникальный, неудержимый, неповторимый, неподражаемый. Моя любовь. Мы любим тебя и гордимся тобой. Четыре гола для каждого из малышей», — написала Родригез в «Инстаграме».
Количество голов Роналду в отборочных турнирах этого соревнования достигло 25. По этому показателю Криштиану вышел на чистое первое место, обойдя бывшего нападающего сборной Ирландии Робби Кина.
- 11 сентября 2019
-
14:03
-
13:50
-
13:48
-
13:13
-
13:01
-
12:43
-
12:40
-
12:22
-
12:01
-
11:47
-
11:45
-
11:25
-
11:23
-
11:06
-
10:59
-
10:44
-
10:39
-
10:32
-
10:25
-
10:07
-
09:44
-
09:34
-
09:28
-
09:25
-
09:10
-
08:27
-
08:05
-
07:52
-
07:27
-
06:55
-
06:41
-
06:27
-
06:13
-
06:03
-
05:50