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Караваев рассказал о реакции Слуцкого и Березуцких на его уход в «Зенит»

Караваев рассказал о реакции Слуцкого и Березуцких на его уход в «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Зенита» защитник Вячеслав Караваев в ходе своей презентации в качестве футболиста сине-бело-голубых рассказал, как главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий и его помощники Алексей и Василий Березуцкие отреагировали на новость о его уходе в петербургский клуб.

«Шутили ли Слуцкий и братья Березуцкие, провожая в «Зенит»? Нет, никаких шуток на эту тему не было. Наоборот, сказали: «Дерзай, это новый вызов». С их стороны были только поздравления.

Будет ли матч с ЦСКА принципиальным? На самом деле для меня все матчи принципиальные. Что касается тоннеля для новичков, получил от Дзюбы обещанный коронный пинок. А так, всё было отлично», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Караваев: переход в «Зенит» – большой вызов, это топ-клуб
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