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Месси, скорее всего, пропустит матч с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Месси, скорее всего, пропустит матч с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Восстановление нападающего «Барселоны» Лионеля Месси от травмы икроножной мышцы правой ноги, полученной на тренировке в начале августа, затянулось.

Как сообщает Goal.com, 32-летний футболист, скорее всего, не сможет помочь своей команде в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится на следующей неделе.

Ранее стало известно, что, вопреки появлявшимся в прессе сообщениям, Месси пропустит встречу с «Валенсией» в 4-м туре испанской Примеры, которая пройдёт 14 сентября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Матч «Боруссия» – «Барселона» состоится 17 сентября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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