Бабаев рассказал, когда в строй вернутся Дзагоев и Щенников

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, когда в строй вернутся полузащитник Алан Дзагоев и защитник Георгий Щенников.

«Дзагоев вернулся в общую группу. Говорю это и хочу постучать по столу. С нетерпением ждём его возвращения. У Алана горят глаза. Такого мотивированного Дзагоева я не видел никогда. Очень хочется, чтобы у него получилось. На данном этапе можно сказать, что он сделал всё от него зависящее, врачи сделали то же самое. Дальше — уже удача и способность его организма. В последнее время Алан очень изменился. Сейчас он старается очень сильно прислушиваться к своему организму.

Щенников? К следующему перерыву на сборные он точно будет готов. Есть вероятность, что и раньше — к «Уралу». Но ему нужно ещё набрать форму, поэтому к перерыву — более реальный вариант", — передают слова Бабаева корреспонденты «Чемпионата» Андрей Панков и Денис Целых.