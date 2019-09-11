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Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос, готов ли клуб снова пригласить Мамаева

Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос, готов ли клуб снова пригласить Мамаева
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «армейцы» не рассматривают вариант с приглашением полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Кандидатуру Мамаева в случае разрыва контракта с «Краснодаром» рассматривать не будем. Дело не в том, что в ЦСКА категорически не должно быть футболистов с негативным имиджем. Всё-таки это больше спортивные причины. Нет-нет, да обсуждаем это с Гончаренко. Нет уверенности, что со спортивной точки зрения Паша усилит команду. Каждый может ошибиться. Да, история очень некрасивая, недопустимая, но ребята искупили её сполна. Поэтому нельзя больше трогать их на эту тему, если они не дадут поводов в будущем, на что мне хочется надеяться. Так что речь не идёт о репутации — речь идёт исключительно о спортивных аспектах», — передают слова Бабаева корреспонденты «Чемпионата» Андрей Панков и Денис Целых.

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