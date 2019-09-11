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«Манчестер Юнайтед» помогает Эвра получить тренерскую лицензию

«Манчестер Юнайтед» помогает Эвра получить тренерскую лицензию
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра вернулся в английскую команду. Француз будет помогать тренеру молодёжной команды (до 18 лет) Нилу Райану в работе с юными футболистами. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь поможет Эвра получить тренерскую лицензию.

«Я не могу описать то, что чувствую сейчас! Одна лишь возможность надеть этот тренерский костюм сделала меня одним из самых счастливых людей на планете. „Манчестер Юнайтед“, спасибо за помощь в получении тренерской лицензии!» — написал Эвра на странице в «Инстаграме».

Напомним, в июле текущего года Эвра объявил о завершении профессиональной карьеры. Ранее он выступал за «Ювентус», «Ниццу», «Монако» и «Марсель», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. С манкунианцами он пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов. Последним клубом Эвра был «Вест Хэм», за который он сыграл пять матчей в 2018 году.

Эвра объявил о завершении карьеры
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