Ибрагимович — Компани: ты лидер и пример для футболистов

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович записал видеообращение к бывшему капитану «Манчестер Сити» Венсану Компани.



«Венсан, поздравляю тебя с профессиональной карьерой, которая у тебя была. Далеко не каждый может достичь того, чего достиг ты. Ты лидер и пример для футболистов. Хочу пожелать тебе всего наилучшего в новой главе твоей жизни и твоей карьеры. Всего наилучшего и успехов», — сказал Ибрагимович в видеообращении, размещённом на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».



Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. В составе «Андерлехта» Компани играл с 2003 по 2006 год. Вместе с «Андерлехтом» бельгийский футболист два раза становился чемпионом Бельгии. С 2004 года он выступает также в составе национальной команды Бельгии.

«Манчестер Сити» назвал дорогу между академией и базой основы в честь Компани