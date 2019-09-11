Ройс не планирует возвращаться к футболу после завершения карьеры игрока

Нападающий сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Марко Ройс отметил, что не планирует возвращаться к деятельности, связанной с футболом, после завершения профессиональной карьеры.



«Проработать в футболе ещё 15-20 лет на посту тренера или менеджера — это не моё. Мне хочется заниматься тем, чему я не могу посвятить время во время игровой карьеры. Я хочу путешествовать по-настоящему, а не как сейчас, когда ты бываешь в одном городе от силы два дня», — приводит слова Ройса Zeit Online.



Ройс выступает в составе дортмундской «Боруссии» с 2012 года. В сезоне-2018/19 нападающий принял участие в 27 матчах Бундеслиги, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Вместе со «шмелями» Ройс становился обладателем Кубка Германии в сезоне-2016/17 и дважды выигрывал Суперкубок страны (2013, 2014). За национальную команду Германии Ройс играет с 2011 года.

Ройс — лучший футболист сезона-2018/19 по версии немецких спортивных журналистов