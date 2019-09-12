Месси: «Барселона» — мой дом, я не хочу уходить

Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не хочет уходить из каталонского клуба, нынешнее соглашение с которым заканчивается в конце текущего сезона, сообщает Marca.
«Барселона» — мой дом. Я не хочу уходить, но желаю побеждать", — приводит слова Месси испанское издание Marca.
Ранее в различных СМИ появилась информация, что знаменитый форвард рассматривает возможность продолжения своей карьеры в североамериканской MLS. В частности, сообщалось, что совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм связывался с менеджерами Месси, чтобы узнать, реален ли переход 32-летний аргентинец в американскую команду после окончания действующего контракта.
Месси является 10-кратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. 11 раз был признан лучшим игроком года в Аргентине. Входит в список 50 лучших футболистов Лиги чемпионов УЕФА за последние 20 лет.
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