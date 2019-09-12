Директор «Барселоны»: люди беспокоятся о контракте Месси, но Лео останется
Директор «Барселоны» Хавьер Бордас прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Лионеля Месси.
«Я не вижу Лео в другом клубе. Есть всего несколько человек, которые связаны с «Барселоной» ещё больше, чем Месси. Он живёт в Барселоне. Он и есть «Барселона». Люди беспокоятся о пунктах в его контракте, но Лео останется, потому что здесь его дом, и он это чувствует. К тому же Месси – выпускник нашей академии. Просто взгляните на него, когда команда проигрывает», — цитирует Бордаса Goal.com со ссылкой на EFE.
Ранее сообщалось, что Месси может перебраться в один из клубов MLS. Сам 32-летний футболист заявил, что не намерен покидать каталонскую команду, цвета которой он защищает на протяжении всей карьеры.
Месси: «Барселона» — мой дом, я не хочу уходить
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