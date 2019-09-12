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Месси объяснил, почему «Барселона» неудачно начала сезон

Месси объяснил, почему «Барселона» неудачно начала сезон
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о непростом начале сезона для команды.

«Я не беспокоюсь из-за начала сезона. Оно выдалось неудачным из-за нескольких факторов. В первую очередь у нас было слишком много травм. Мы здорово сыграли с «Атлетиком», хотя в Бильбао всегда трудно играть. Мы пропустили на последних минутах, но контролировали игру весь второй тайм. Мы не заслуживали поражения. Также команда отлично проявила себя против «Бетиса». Во втором тайме она вновь была хороша. Но затем была осечка в матче с «Осасуной».

Меня не беспокоит наше положение. Все понимают, что нельзя начинать сезон таким образом. Теперь, после перерыва на матчи сборных, мы должны взять себя в руки и вернуться на победный путь», — приводит слова Месси Sport.es.

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