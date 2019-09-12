Месси ответил на приглашение Роналду пообедать
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал слова форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, выразившего готовность пообедать с ним в будущем.
«Криштиану пригласил меня на обед? Без проблем. Я всегда говорил, что у меня нет проблем с Криштиану и что мы не были близкими друзьями лишь потому, что не были партнёрами по команде. Обычно мы встречаемся на торжественных церемониях. На последней из них мы общались больше всего и были ближе, чем обычно.
Не знаю, состоится ли совместный обед, потому что пока неизвестно, пересечёмся ли мы ещё, учитывая тот факт, что мы живём в разных странах и у каждого из нас есть свои обязанности. Но если это произойдёт – нет проблем», — приводит слова Месси Sport.es.
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