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Месси ответил на приглашение Роналду пообедать

Месси ответил на приглашение Роналду пообедать
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал слова форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, выразившего готовность пообедать с ним в будущем.

«Криштиану пригласил меня на обед? Без проблем. Я всегда говорил, что у меня нет проблем с Криштиану и что мы не были близкими друзьями лишь потому, что не были партнёрами по команде. Обычно мы встречаемся на торжественных церемониях. На последней из них мы общались больше всего и были ближе, чем обычно.

Не знаю, состоится ли совместный обед, потому что пока неизвестно, пересечёмся ли мы ещё, учитывая тот факт, что мы живём в разных странах и у каждого из нас есть свои обязанности. Но если это произойдёт – нет проблем», — приводит слова Месси Sport.es.

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