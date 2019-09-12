Сигурдссон: решение о переходе в ЦСКА было одним из легчайших в жизни

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон признался, что решение перейти в стан «армейцев» в прошлом году далось ему просто.



«Решение о переходе в ЦСКА было одним из легчайших в жизни. Сначала клубам надо было договориться между собой, как только они это сделали, я быстро принял решение. Нравится в клубе то, что это большая семья», — рассказал хавбек в интервью клубному телевидению.



Ранее стало известно, что футболист получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» (0:0). В нынешнем сезоне 20-летний футболист провёл пять матчей, в которых забил один гол.



Напомним, что летом 2018 года Сигурдссон подписал пятилетний контракт с московским ЦСКА. Сумма трансфера составила € 4 млн.

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